Türk ve İslam Eserleri Müzesi Sergi Salonu'ndaki sergi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlandı.

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve bugüne dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşan sergi, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturmayı, ziyaretçileri etkileşimli tahtalar, robotlar ve gelecek yüzyıllara uzanan eğitim yolculuğuna çıkarıyor.

Serginin giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetnameler, tasdiknameler, icazetnameler, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara, serginin devamında ise geçmişten bugüne Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere diploma, ders araç gereçleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Güçtekin, serginin, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinleri kapsamındaki ilk faaliyetleri olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında yurt genelinde çok sayıda faaliyetlerinin olacağını vurgulayan Güçtekin, serginin hazırlıklarının haziran ayında başladığını aktardı.

Bakanlığın ve merkez teşkilatlarının kütüphanelerinden yararlanarak yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf arasından 175'e yakın fotoğraf, değişik materyaller, icazetnameler, diplomaların sergide yer aldığını hatırlatan Güçtekin, "Geçmişten günümüze eğitimden izleri gösterebilecek birçok malzemeyi bir araya getirerek, gençlerimize ve yeni neslimize tanıtmak için hazırladığımız kapsamlı faaliyetleri teşkil etmektedir." dedi.

Güçtekin, sergiye İstanbul'daki okullardan öğretmen ve öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Sergiyi gezen herkesin gerek kendi eğitim süreci gerekse geçmişteki eğitim faaliyetleri, öğretim ortamları ve ders araçları hakkında bilgi sahibi olmasını hedeflediklerini aktaran Güçtekin, açılış sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzaladığı anı defterinde yazılanlara baktıklarında, amaçlanan hedefe ulaşıldığını ifade etti.

Güçtekin, sergiye ilişkin "Burada sınıf ortamında nasıl ders yapılıyor? Değişik derslerin fiziğinden matematiğe, edebiyatından cebirine eğitim işlevinin nasıl devam ettiğini, diplomaların bugünkü anlamda o dönemde icazetname arkasından şehadetname günümüzde diplomanın nasıl geçtiğini görmüş oluyor. O dönem içerisinde hem kendi döneminden izler görmüş oluyor hem de bugün ve gelecek açısından bir bakış açısı yakalamalarını sağlamaları açısından önemli oluyor." diye konuştu.

Serginin her kesime hitap etmesini istediklerini kaydeden Güçtekin, şöyle devam etti:

"Farklı fotoğraflardan kesitlerle aslında bir panorama sunmaya çalıştık. İnsanlar buraya geldiğinde, bir fotoğrafa baktığında, sayfalarca dolusu vermek istediğimiz bilgiyi bir fotoğraf karesiyle hafızlarında canlandırabilmelerini hedefledik ve bu hedefin de gerçekleştidiğini düşünüyoruz. Aslında bu ilk meşaleyi yaktığımız bir faaliyetimiz. Bundan sonra da birçok faaliyetimizin devam edeceğini düşünüyorum."

Yüz yıllık birikimleri gelecek nesillerin faydasına sunmayı planladıklarını ve birçok çalışmanın yürütüldüğünü belirten Güçtekin, cuma gününe kadar açık olan serginin daha büyük bir halinin Ankara'da gerçekleşeceğini ifade etti.

AA