Ankara

Ulus'ta Sinema Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen gösterime, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın ve Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında devletin bütün kurumlarıyla birlikte etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bugün burada Sinema Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde İletişim Başkanlığının bugün vizyona girecek olan Son Akşam Yemeği filmini izleyeceğiz. Bugün burada özel bir filmin gösterimini özel insanlarla birlikte izleyeceğiz. Şehit, gazi aileleri ve yakınlarıyla birlikte izleyeceğiz. Bu durum bizim için çok mutluluk verici bir şey. Türkiye 100 Yılı vizyonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İletişim Başkanlığının, bakanlıklarımızın talimatlarıyla güzel işler çıkıyor ortaya, güçlü bir şekilde kutlamalara devam edeceğiz."

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Yalçın da "Hakikaten övünülecek bir tarihimiz var o yüzden bu milletin bir mensubu olmakla ayrıca gurur duyuyorum. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan ve bu uğurda mücadele eden, bu uğurda kan döken bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşayan gazilerimize de sağlık sıhhat afiyetler diliyorum. Bugün burada şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarıyla tarihimizi bir kez daha yaşayacağız." dedi.

Film gösteriminin ardından, hazırlanan hediye paketleri, şehit ve gazi çocuklarına takdim edildi.