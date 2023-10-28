İstanbul

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, sedef, metal, ahşap ve naht oygu eserlerin yer aldığı sergi, 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Üsküdar Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, naht sanatını Osmanlı'nın son üstatlarından talim eden Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu, sanatkar Mesut Dikel ve öğrencileri katıldı.

Düzenlenen törenle, Mesut Dikel'in usta-çırak ilişkisiyle 2016'da başlattığı eğitimi başarıyla tamamlayan Abdullah Şanlı, Ahmet Ebubekir Kaba, Aykut Akınal, Batuhan Alpaslan, Dilek Tezcan, Gürsel Demir, Hülya Demirkan, Mesut Eroltekin, Muhammed Hüseyin Subaşıoğlu ve Osman Tavtay'a sedef, metal, ahşap ve naht oygu alanında, Semanur Yurtman Hisar ise tezhip alanında icazet aldı.

Dikel ile mezun 11 öğrencisinin yanı sıra halen eğitimleri devam eden Hasan Birinci, Hatice Polat, İsmail Tozan, İzzet Tanışman ve Levent Erbaş'ın da eserleri sergide görülebilecek.

"Geleneğimizi yansıtan ve ilham veren bir sergi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"Katılım finans hizmetlerimizin yanı sıra 'değerlerimizle büyüyoruz' anlayışını benimseyerek, kadim medeniyetimizi yansıtan eserlerin gelecek kuşaklara ulaştırılması için gayret ediyor, bu kapsamda kalıcı değer üreten kıymetli sanatçılarımızın yanında yer alıyoruz. Çukurova bölgesinde 35 yıldır sanatla iştigal eden hattat ve sedefkar Mesut Dikel, üstatlar eliyle üstat olmuş örneğine az rastlanan bir kabiliyettir. Mesut Dikel hocamız, kadim geleneğimizi devam ettiren bir sanatkar, farklı sanat dallarında eserler üreten bir hezarfen, geleneği devam ettirecek talebeler yetiştirmeye kendini adamış bir üstattır. Kendisi, hocası Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu gibi yaşayan bir hazinedir. Yılmadan ve usanmadan Adana'dan İstanbul’a 7 yıl boyunca her hafta gelip giderek usta-çırak ilişkisiyle eğitimler veren Mesut Dikel'i ve her biri ustalığa yükselen talebelerini tebrik ediyoruz. Sergilenen eserlerin kültür hayatımıza derinden katkı sunmasını diliyor ve tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz."

Sanatçı Sedat Anar, açılışta santur dinletisi yaptı.