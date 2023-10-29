Budapeşte

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yanı sıra çok sayıda siyasetçi, bürokrat, yabancı devlet temsilcileri ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Dış cephesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki resepsiyon, Budapeşte Maarif Vakfı Okulu korosunun Türk ve Macar milli marşlarını okumasıyla başladı.

Piyanist Sabri Tuluğ Tırpan'ın 1923 müzikalinden seçtiği parçaları sunduğu resepsiyonda konuşan Bakan Szijjarto, Türkiye-Macaristan işbirliğinin daha da gelişmesinin Macar dış politikasının en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Szijjarto, Türkiye'nin uluslararası güvenlik ortamının kötüleştiği bir dönemde sadece kendi bölgesinde değil tüm bölgelerde güvenlik ve istikrara yaptığı katkının daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin Macaristan'ın enerji güvenliğine de hayatı katkılarda bulunduğunu ifade eden Szijjarto, Türkiye-Avrupa Birliği işbirliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, davetlileri Macarca selamlayarak başladığı konuşmasında bu önemli günü Türkiye'nin stratejik ortağı Macaristan'da kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluk anlaşması imzaladığı ilk ülkenin Macaristan olduğunu ifade eden Karanis Ekşioğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen Macar uzman, teknisyen ve mühendislerin Türkiye'nin sanayi ve tarım altyapısının kurulmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin aralıkta Budapeşte'de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltileceğini vurgulayan Karanis Ekşioğlu, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2024'ün "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" ilan edildiğini de hatırlattı.

Karanis Ekşioğlu, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında gelecek yıl Türkiye tarafından Macaristan'da çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenleneceğini bildirdi.