Haber: Mert Osman Erman

Odadaki mecazi olmayan fil "eski Başkan Donald Trump".

Onun yokluğu, geri kalan adayların Cumhuriyetçi seçmenlerin dikkatini çekmekte daha zorlanacakları anlamına geliyor - ve son iki başkanlık seçiminde aday değil, parti bayrağını taşıyan kişilerin kendileri olduğu görüşünü savunma noktasında daha zorlanacaklar.

Cumhuriyetçi görüş anketleri, Bay Trump'ın mevcut anket seçmenlerinin yarısından fazlasının tercihi olduğunu gösteriyor, bu yüzden geri kalan alanın, onun hakkında neyin yanlış olduğunu vurgulamak ve neden kendilerinin daha iyi bir seçenek olduğunu belirtmek için yollar bulması gerekecek.

Bazıları bunu doğrudan yapıyor; diğerleri daha dolambaçlı bir yol izliyor. Zaman, hangi stratejinin daha iyi olduğunu gösterecek - veya Bay Trump'ın baskın pozisyonu verildiğinde, hepsi eşit derecede kötü sonuçlanabilir.

Bu göz önünde bulundurularak, tartışma sahnesi için nitelik kazanan adaylara bir göz atalım.

Ron DeSantis - Trump'tan daha etkili olduğunu iddia ediyor

Florida valisi, eski başkanın zamanında çok sık dağıldığını ve sapıttığını eleştiriyor. Bay DeSantis'in mantığına göre, Bay Trump daha odaklanmış olsaydı, görevdeyken daha fazlasını başarmış olurdu.

Bay DeSantis ayrıca diğer Florida sakinini, özellikle 2020 başkanlık seçim yenilgisini, çok fazla geçmişte takılı kaldığı ve gelecek yıl Beyaz Saray'ı kazanmak için çok fazla skandala karıştığı için eleştirdi.

"Seçim, Mar-a-Lago'da tuvalete bırakılan belge üzerine bir referandum haline gelirse, kazanmayacağız," dedi, son zamanlarda Iowa'daki bir kampanya gezisinde, eski başkanın görev süresinin ardından sınıflandırılmış malzemeyi yanlış kullanmaktan suçlandığına gönderme yaparak.

Florida valisi, Cumhuriyetçi seçmenlere, 2016'da Bay Trump'ın vaat ettiği sonuçları üretebilecek bir muhafazakar olarak kendini sunuyor, ancak ofisinde teslim edemedi. Florida valisi, silah sahipliği yasalarını gevşetme, okullarda cinsel kimlik eğitimini kısıtlama, oy kullanma kurallarını sıkılaştırma ve kürtajları sınırlama gibi konularda kendi rekoruna işaret ediyor.

Bu, bu yılın başlarında, Bay Trump'tan geçmeye ilgi duyan parti sadıkları için etkili olabileceği görünen bir teklifti. Bunun yerine, şimdiye kadar başarılı olmadı. Milwaukee'deki tartışma, Bay DeSantis'in bu mesajı canlandırma fırsatlarından biri olacak.

Mike Pence - bütünlüğünü vurguluyor

Eski başkan yardımcısı kampanyası sırasında ince bir çizgiyi takip etmek zorunda kaldı. Eski patronunun dört yıllık sicilini ofiste kaldığı gibi çalıştı, ancak Cumhuriyetçi seçmenlerin önde gelen adam yerine yedek oyuncuyu tercih etmelerini istiyor.

En açık ve en potansiyel olarak tehlikeli taktik, Indiana politikacısının 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmek için Bay Trump'ın baskısına boyun eğmeyi reddetmesini vurgulamaktır.

"Başkan Trump... benden, onun arasında seçim yapmamı ve anayasayı seçmemi istedi," dedi kampanya duyuru konuşmasında. "Ben anayasayı seçtim ve her zaman seçeceğim."

Bundan ötesi, kendisini geleneksel muhafazakar politikalara olan uzun süreli desteği ile farklılaştırmaya çalıştı - kürtaj, vergiler ve dış politika gibi konularda.

Ancak anketler yol gösteriyorsa, mesajı Bay Trump taraftarlarını yabancılaştırdı ve anti-Trump Cumhuriyetçileri ikna edemedi. Tartışma sahnesinde, en azından bu iki kamptan birkaç Cumhuriyetçi seçmene nasıl çekeceğini bulmak zorunda kalacak.

Tim Scott - birinci olmak isteyen samimi adam

Tim Scott, Donald Trump ile bir sorunu varsa, bunu kamuya açıklamaya istekli değil gibi görünüyor. Bunun yerine, Güney Carolina senatörü, kişisel hikayesini çocukluk yoksulluğunu aşarak eyaletinin ilk siyah senatörü olmasına odaklanan sürekli olarak iyimser bir kampanya yürütüyor.

Ayrıca sıkça, kişisel dini inançlarını vurguluyor, ki bu, Bay Trump'ın daha az belirgin - ve bazen zorlama - inanç gösterileriyle zıtlaşıyor.

Stratejisi, herhangi bir Cumhuriyetçi seçmenini kızdırmamak ve senato kampanyaları sırasında biriken ciddi nakit rezervini kullanarak diğer adaylar yoldan çıktığında kendisini de facto olarak Bay Trump'a alternatif olarak konumlandırmaktır.

Nikki Haley - hala ayakta duran Trump atanmışı

Trump destekçilerinin Kongre'deki ayaklanmasından sonra, Nikki Haley, eski başkana yönelik eleştirilerinde oldukça açık sözlüydü ve seçim yenilgisinden sonra yaptığı eylemlerinin "tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını" söyledi.

Bu, eski Güney Carolina valisinin, başkanın yönetiminden ayrıldığında Oval Ofis'ten sıcak bir veda aldığı kadın iki yıl boyunca ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki elçiliğini yapmış bir kadından geldiği bir değişimdi.

Eski Güney Carolina valisi, daha sert eleştirisinden uzaklaştı ve başkanlık yarışını başlatmadan önce bazı konularda eski patronuyla farklar çizdi, özellikle Ukrayna'nın ABD'ye desteği konusunda.

Ayrıca görece genç yaşı - 51 - özellikle 80 yaşındaki Başkan Biden için yapılan bir karşılaştırmada vurguladı, ancak 77 yaşındaki Trump için de geçerli olabilir.

Vivek Ramaswamy - Trump, ama bir milenyumlu mu?

Vivek Ramaswamy'nin kampanya stratejisi açıktır: Meşru olmayan yüzünü metaforik olarak Donald Trump'a yaslayın ve gençliği ve karizmatik sahne varlığıyla politik sistemle bağlantısı olmayan yeni bir yüz arayan Trump dostu seçmenleri kazanın.

Seçilen hiçbir önceki deneyimi olmayan 38 yaşındaki teknoloji yöneticisi, federal suçlamalarda mahkum edilirse Bay Trump'ı affetme yetkisini kullanacağını açıkça belirten tek adaydır. Silah hakları, dini özgürlük ve hassas sosyal konularda açık sözlüdür ve 25 yaşın altındaki kişilerin oy kullanmasına izin verilmeden önce bir vatandaşlık testi yapmasını veya askerlik veya ilk müdahaleci olarak hizmet etmesini önermiştir.

Bay Ramaswamy'nin eski başkana karşı ardent savunusu - ve Cumhuriyetçi ön seçim seçmenlerinin anketlerindeki son yükselişi - onu, Bay Trump'a vekaleten saldırmak isteyen diğer adaylar için bir tartışma hedefi haline getirebilir veya sadece hırslı yeni geleni bir adım aşağıya çekmek isteyen diğer adaylar için ilgi çekebilir.

Chris Christie - kesinlikle Trump değil



Chris Christie, ilk başkanlık seçiminde 2016 yılında Donald Trump'ı destekleyen önde gelen Cumhuriyetçi yetkililerden biriydi. O zamandan beri dönerek ve eski başkanın parti içinde en keskin eleştirmenlerinden biri haline geldi.

Başkan Trump'un 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmek için yaptığı çabaları, destekçilerinin Amerika'nın Kongre Binası'ndaki ayaklanmasıyla sonuçlandığında, ülkenin tarihine bir "leke" olarak nitelendirdi. Anayasal yeminini ihlal ettiğini ve "başkanlığına utanca getirdiğini" söyledi.

Başkanlık kampanyasını başlattığında, Bay Christie, Cumhuriyetçi ön seçim tartışmalarını, Trump'un adaylık umutlarını zedeleme fırsatı olarak kullanmaya çalışacağını işaret etti. Ancak eski başkanın Milwaukee'deki tartışma sahnesinden uzak olması nedeniyle, boş bir kürsüye ateş yönlendirmek zorunda kalacak.

Doug Burgum - kırsal duyarlılığı olan düşük profilli politikacı



Az bilinen Kuzey Dakota valisi Doug Burgum, kampanya sırasında en az 1 dolar bağışlayan ilk 20,000 kişiye 20 dolarlık hediye kartları sunarak tartışma sahnesine nitelik kazanmasıyla bazı medya ilgisi çekti.

Önceki bir teknoloji yöneticisi olan ve kampanyasını finanse etmek için kişisel servetini milyarlarca dolar kullanmayı planlayan Burgum, ekonomiye odaklanıyor ve federal hükümeti bir işletme gibi yönetmek istediğini söylüyor. Bay Trump hakkında sorulduğunda, genellikle konuyu değiştirir.

Milwaukee'deki tartışma sahnesinde en uzun süreli uzun vadeli aday olarak, muhtemelen Cumhuriyetçi seçmenlere sadece adını hatırlatmaya çalışmakla ilgilenecektir.

Asa Hutchinson - farklı bir dönemden Cumhuriyetçi



Asa Hutchinson, bir zamanlar Arkansas'ta popüler bir muhafazakar valiydi. Çocukların cinsel kimlik tedavisini kısıtlayan bir yasayı görev süresinin sonlarında veto etmesi ve Bay Trump'a yönelik eleştirileri, onun birçok Cumhuriyetçi arasındaki konumunu zedelemiştir.

Bay Christie gibi, Milwaukee tartışmasını kullanarak Bay Trump'ın Cumhuriyetçi partisi için uygun bir aday olmadığı görüşünü açıkça savunmaya çalışabilir. Cumhuriyetçi önde gelenin ilk mahkumiyetinden sonra, Bay Hutchinson, yarıştan çekilmesini istedi - ve talebi sonraki aylarda tekrarladı.

Ancak Bay Christie gibi, Arkan'lı Cumhuriyetçiler arasındaki Bay Trump'ın durumunu sarsma fırsatı, eski başkanın tartışma sahnesinden uzak olması nedeniyle muhtemelen azalacaktır.