Ankara

Bültende, "Hatay'da Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu konteyner kente Suriyeliler yerleştiriliyor, Türk vatandaşları alınmıyor" iddiasının doğru olmadığına yer verilerek, söz konusu kampın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bin 715 depremzedeye ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Bir televizyon programında, "Seçimlerde özel dijital oy pusulası kullanılacak ve 'evet' mührü silinecek" iddialarının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerde kullanılmak amacıyla bastırılacak oy pusulalarının tüm teknik koşulları, Devlet Malzeme Ofisince duyurulan üretim ilan metninde şeffaf bir şekilde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Devletin ilgili kurumları, seçim güvenliği konusunda hassas bir şekilde çalışmakta olup bu konuda medyada yer alan dezenformasyonlara itibar edilmemelidir."

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "Ticaret Bakanı Mehmet Muş, derdini anlatan vatandaşı umursamadı" iddiasının gerçek olmadığı kaydedilerek, Bakan Muş, konuyla ilgili notlarını aldığı ve notlarının fotoğrafını çekerek muhataplarına ilettiği vurgulandı.

Bir televizyon programındaki "Hazine'den vatandaşlara her ay bir tam Cumhuriyet altını verilebilir" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerinin mülkiyetinin herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye transfer edilmesinin kanuna aykırı olduğuna işaret edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'daki videosuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tallha Abdulrazaq adlı kişinin, "TRT World personeli olduğu" iddiası doğru olmadığına yer verilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"İsmi geçen kişinin TRT World personeli olmadığı ancak TRT World'e daha önce görüş yazısı verdiği tespit edilmiştir. Tallha Abdulrazaq sadece TRT World değil, Washington Post, Al Jazeera, Independent gibi farklı uluslararası yayın kuruluşlarına görüş veren bir isimdir."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Memleket Partisi'nin mitinginde Kılıçdaroğlu'na pankartla destek veren genç kız saldırıya uğradı" iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek, "Saldırıya uğradığı iddia edilen fotoğraftaki kişi, Memleket Partisi milletvekili adayı Buse Tokaç’tır. Tokaç, iddia edildiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik herhangi bir desteğinin olmadığını ve herhangi bir şekilde saldırıya uğramadığını belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA