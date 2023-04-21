Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, deprem sonrasında selin de yaşanmasıyla turizmin olumsuz etkilendiğini ancak bu afetlerin etkilerinin bertaraf edilmeye başlandığını söyledi.

Deprem öncesi bölgeye tur düzenleyen firmaların, Şanlıurfa ve çevresine can suyu olmak adına özellikle bayram için turlar organize ettiğini belirten Çoban, "Hatta insanlar programlarını yaparken bile 'Evet o bölgeye gitmeli ve bir can suyu olmalıyız.' diyor. Daha çok sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafirlerimiz gelecek Ramazan Bayramı'nda." dedi.

Çoban, Şanlıurfa'da büyük bir yoğunluk beklediklerini, misafirlere Gaziantep ve Adıyaman'ı da gezdireceklerini aktardı.

Böylece misafirlere bölgedeki hareketliliği gösterme imkanı bulacaklarını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Artık depremin ve selin izlerinin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını misafirlerimiz de görmüş olacak. Deprem öncesinde sürekli geldikleri için bölgeye zaten hakimler, biliyorlar. Şu anda kar marjlarını düşürüp adeta bir sosyal sorumluluk çerçevesinde hem bölge insanına hem esnafa can suyu olma, birlikte olma, hemhal olma duygusuyla tur düzenleniyor. Tur maliyetlerinin bazen altına çekip, bazen kar etmeden şu anda buraya gelmek istiyorlar. Bu da bizler için çok güzel oluyor. En azından zor zamanlarımızda yanımızda olduklarını hissetmek ve görmek bizler için güzel ve umut verici."

"Halkımızı bölgeye ticari desteğe bekliyoruz"

Turizmci Halil Karataş da bölge ekonomisi için turizmin önemli olduğunu söyledi.

Hareketliliği devam ettirebilmek adına turizmciler olarak kampanya başlattıklarını belirten Karataş, "Turizm paydaşları olarak bir karar aldık ve maliyetine denilecek rakamlara bölgeye turlar düzenlemeye başladık. Bayramda bunun kampanyasını başlattık, inşallah yıl boyunca devam edeceğiz." diye konuştu.

Karataş, bu kapsamda çok indirimli turlar organize edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün turizm paydaşlarımız sağ olsunlar, tamamen ticari destek amaçlı bölgemize indirimli turlar yapmaya başladılar. Halkımızı bölgeye ticari desteğe bekliyoruz. Turizm paydaşları, özellikle bayramı başlangıç olarak saydıkları için bayram itibarıyla indirimli fiyatlar, indirimli paketler hazırladılar bizler için. Bölgeye gelmek isteyenler için bu bayram itibarıyla ticari desteğimizi, ticari kampanyamızı başlatıyoruz."

Karataş, GAP bölgesini ziyaret için uygun zaman olduğuna işaret ederek, "Sağ olsun halkımız turlara başladı. Nemrut'a, Şanlıurfa'ya, Harran'a, Göbektepe'ye ilgi var. Bayramda da otellerimiz yoğun bir şekilde talep aldı. Bu taleplere yetişmek için biz de elimizden geleni çabalıyoruz. Çok fazla turist bekliyoruz, inşallah beklentimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

AA