Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.

AA