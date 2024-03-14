Ağrı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol kavşağında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağrı'nın asırlarca irfana, kültüre, medeniyete, değerlere Ağrı Dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan serhat şehrinin, cesaretiyle yiğitliğiyle fedakarlığıyla hep örnek olduğunu söyledi.

Bu şehrin insanlarının çalışkanlıklarıyla sabırlarıyla duruşlarıyla farklarını gösteren birer metanet abidesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine, karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik."

Alandaki coşkuya dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Bu 40 bin ile 31 Mart'a yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her safhasını milletle birlikte verdikleri mücadelenin en yakın şahitlerinden birinin Ağrı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede. Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor."

"Bugüne kadar bunların bir eseri var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün adeta parasını verenin istediği gibi tepe tepe kullandığı bir araç olduğunu ifade ederek, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler, İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı, CHP'nin kifayetsiz, muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Mecliste oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı ne Van ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Bunların, iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için hiç Ağrıya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, ala dağlara, teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?"

Bir Ağrı türküsünden, "Ağlarken sen ağlamadın, derdime derttaş olmadın, sen bana gardaş olmadın" dizelerini okuyan Erdoğan, "Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın." ifadesini kullandı.

Kalpleri, yürekleri, eserleri, hizmetleri, hedefleri ve programlarıyla Ağrılıların huzurunda olduklarını belirten Erdoğan, "Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorduklarını da belirten Erdoğan, hükümette oldukları 21 yılı aşkın süre boyunca ülkenin her eksiği gibi vatandaşların hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları hizmetleri bir lütuf değil vazife olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asla 'yeter' demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle, diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz.

Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, çarpın, bölün çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz."

"Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz"

Ağrı'ya yapılan hizmetlere de değinen Erdoğan, "Hizmet, ulaşım ve iş makinelerinden oluşan zengin araç filosuyla, asfalt plentiyle, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehri güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe katetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur." diye konuştu.

"Şimdi buradan, Ağrı'dan öyle bir ses verin ki şu yüce dağın ardından bile duyulsun." diyen Erdoğan'ın, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız, gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ağrı'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularına, alandakiler hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.

Alandakilerin, ramazanını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Sizden 31 Mart seçimleri için destek isterken bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle, heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki 84 milyar liralık yatırım yaptık.

Peki neler yaptık? Eğitimde 5 bin 32 yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve sporda Ağrı'ya 5 bin 529 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda 43 spor tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğubayazıt Kültür Merkezi'ni Doğubayazıt Şafii Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık."