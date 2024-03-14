Kurum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li İBB yönetiminin söz verip de yerine getirmediği projelerin bir kısmını açıkladı. Gerçekleştirilemeyen vaatleri 10 maddede sıralayan Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum, "Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma." diyerek, İBB'nin yerine getiremediği projeleri şöyle sıraladı:

"Mevcut CHP'li İBB yönetimi '5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz.' dedi, çalıştaydan öteye gidemedi. '100 bin konut dönüştüreceğiz.' dedi, 5 binini bitiremedi. '15 bin yeni sosyal konut yapacağız.' dedi, o vaadi de yerine getirmedi. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dedi, tam bir çileye dönüştürdü. 'Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.' dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı. '100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.' dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı. 'İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız.' dedi, tek bir çivi bile çakmadı. 'Megabüs hattı yapacağız.' dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi. '70 km yeşil koridor oluşturacağım.' dedi, doğal yaşam alanlarını bile koruyamadı. 'İBB'de hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağım.' dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti."