NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Genç öğretmenler, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı çocuklara ana dil eğitimi verecek Genç öğretmenler, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı çocuklara ana dil eğitimi verecek

AA