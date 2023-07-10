10.07.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.