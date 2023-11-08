Çubarov ve Topçu, Kırım Tatarları için en önemli sorunlardan biri olan siyasi tutsaklar konusunu, Kırım Platformu kapsamındaki gelişmeleri ve Kırım Tatarlarını ilgilendiren Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik ortak konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmada;

“Ukrayna topraklarının işgali ve yasa dışı ilhakı ile başlayan ve iki ülkenin de bölgenin de dünyanın da zararına olan aynı zamanda Kırım Tatarı soydaşlarımızı üçüncü defa yurdundan yuvasından kopartan, çocukların sivillerin ve masumların katledildiği bu vahşi savaşın, Ukrayna’nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü sağlayacak adil bir barış ile neticelenmesini diliyoruz" dedi.

Başdanışman Topçu, "Tevrat’tan alıntılarla masumiyetin timsali çocuklar üzerinden Filistin halkına jenosit (soykırım) uygulayan asrımızın Hitleri Netanyahu hükumetini bir an önce durdurmak artık bütün dünya için bir insanlık görevidir” ifadelerini kullandı.

İnsanlığın geleceği için dünyada barılınu hâkim olduğu bir düzenin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Topçu, “Barışın hâkim olduğu, uluslararası meşruiyeti olmayan hukuksuz ilhak ve işgallerin yapılamadığı, çocukların katledilmediği, gençlerin savaş alanlarında ölmediği, ekosistemimizin korunduğu bir dünya dileğiyle sizleri heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyor milletimizin evine tekrar hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, gerçekleşen görüşmede Kırım Tatar siyasi tutsaklara değindi.

Çubarov, “Bizim siyasi tutsaklarımız olan Nariman Celal ve diğer arkadaşlarımız sayısı 189 kişi.Kırım’ın yakında özgür olacağından eminiz ama suçsuz olan arkadaşlarımız Rusya topraklarına götürüldü. Nariman Celal arkadaşımızı Krasnoyarsk şehrine yani Sibirya’dan öteye götürdüler. Hiçbirini Kırım’da tutmuyorlar. Haksız suçlamalardan sonra hepsini götürdüler” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kırım Platformu’nun önemine de değinen Çubarov;

“Kırım Platformu üç seneden beridir devam ediyor. Bu sene Parlamenterler Zirvesi gerçekleşti. Geçen sene Zagreb şehrinde bu sene Prag şehrinde oldu. Biz Kırım Platformu’nun Kırım’ın bağımsızlığından sonrada faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Biz birçok kanun hazırladık Ukrayna Parlamentosunda. Biliyorsunuz, Ruslar uzun bir süre orada bir sürü yasa dışı eyleme imza attı ve Kırım’ı askeri bir karargâh haline getirdi. Orayı temizlemek gerekecek” dedi.

Çubarov, “Bizim bir diğer sorunumuz Kırım Tatarlarının göçü… Geçen sene Rusya kısmi seferberlik ilan edince, Kırım Tatarları Kırım’ı terk etmek zorunda kaldı. Tahmini 35-40 bine yakın Kırım Tatarı, Kırım’ı terk etti. Birçok ülkeye gittiler ki bunların arasında Türkiye de var. Türkiye, bu kapsamda çok emek verdi, özel programlarla hanımlar ve çocukları ülkeye aldı. Bu sebeple teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bizim şimdi düşüncemiz, bu insanlar eve nasıl geri dönecek? Bu insanların geri dönmesi için iş yerleri kurmak, sosyal projelere imza atmak gerekiyor”dedi

Kırım’ın Ukrayna topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Çubarov, “Hepimiz için Kırım, Ukrayna topraklarından ayrılmayacak bir bölge. Bizim vazifemiz Türkiye’de Ukrayna’nın durumunu, kendi durumumuzu anlatmak…” dedi.

Görüşmede konuşan Ukrayna Kültür Vakfı Başkanı Vladislav Berkovskıy, ziyaretinin amacını Türkiye ile sıkı ilişkiler kurup, ileride daha iyi ve büyük projelere imza atmak olduğunu söyledi.

Berkovskıy;

“İkinci amacımız da Kırım Tatarlarına yönelik projelerde sizin desteğinizi almak" dedi.

Kırım Tatar tarihi ve kültürü hususunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Berkovskıy, "Üç yıldır peş peşe Kırım Tatarlarının tarihini ve kültürünün gelişimine yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projenin amacı iki devletin kültürlerine yönelik projeler gerçekleştirmek. Çünkü bu ilişkiler kültür üzerinden gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki bağların çok güçlü olduğuna dikkat çeken Vladislav Berkovskıy, "Tarihi bağları güçlü olan iki büyük devletiz ama birbirimiz hakkında tarihi anlamda az bilgiye sahipiz" dedi. Şu anda yapılan hayata geçmesi planlanan projelere değinen Ukrayna Kültür Vakfı Başkanı, "Şu anda Kırım Ailesi Anife Kurtseitova ile tamamen Ukrayna Vakfı tarafından finanse edilen Kırım Tatar Kültür Projesi’ni hayata geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Görüşme Yalçın Topçu tarafından heyete hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.