Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarında, Orhangazi Tüneli İzmir istikametinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Subaşı-Büyükçekmece yolunun 13. kilometresindeki Muratbey Kavşağı kolunda üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım 3 kilometre ilerideki Çakıl Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 41-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Milas yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.