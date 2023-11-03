Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu konuşmasında şunları söyledi;

Sayın,Cumhurbaşkanı. Değerli Milletvekilleri. Sayın,Başkan, Değerli,protokol, Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli Basın Mensupları,



Sözlerime “Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum” diyen Türk edebiyatının önemli şairlerinden mütefekkir, yazar, siyasetçi ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı’yı (1 Kasım 1958) vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor ve sizlerin kıymetli varlığını ve dost Romanya halkını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum.





Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odamızın, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Romanya-Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 145. Yılını kutlamak amacıyla düzenlediği, Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesinin iki ülke arasında her alanda var olan iyi ilişkileri daha da ileri seviyelere taşımasına vesile olacağı inancı ile Oda Başkanımız Sayın Tamer Atalay’a ve değerli yönetimine, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



Türkiye ve Romanya tarihi bağları olan, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerindeki gücünü de bu tarihi ve kalıcı dostluktan alan stratejik ortak iki dost halk ve devlettir.



Ve tabii ki, dost ülke Romanya’da yaşayan on bini aşkın vatandaşımız ve 70 binden fazla Kırım Tatarı, Nogay ve Türkmen, Gagavuz soydaşlarımızın varlığı da, birbirine toprak sınırı olmayan iki dost ülkenin arasındaki komşuluk sınırı ve gönül köprüsüdür.





Ayrıca cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ün dostumuz Romanya ile ilgili 20 Mart 1937 de söylediği ve Türk milletinin bu gün içinde duygularına tercüman olan; “Her gün kudreti daha artan bir Romanya’yı bütün kalbimizle destekleriz. Dostluğumuz kadar sıkı ve güvenilirdir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de kendimizi daha kuvvetli sayarız. Milletleri antlaşmalardan çok duygular bağlar. Romanya kalbimizde kardeşçe yer tutmuştur.” sözlerini hatırlatarak diyorum ki, Romanya ve Türkiye İki ezeli ve ebedi dost olarak dünya durdukça var olsunlar.



Sözlerime son verirken ifade etmek isterim ki, Türk milleti dünya barışını tehdit eden Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki bütün savaşları, terör örgütü eylemlerini kınıyor ve lanetliyor.



Ve Türk milleti, İsrailli sivil kayıpları da asla tasvip etmeyip kınadığı gibi, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çocuk, kadın sivil halka karşı işlediği insanlık suçlarını, Hastahane, kilise ve camilere karşı yaptığı saldırıları da kabul etmiyor nefretle kınıyor.



Türk milleti tarihin çeşitli zamanlarında İsrailoğulları’na uygulanan vahşete katliama sessiz kalmayıp nasıl onlara kol kanat gerip yurdunu yuvasını açtıysa bu günde Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçuna sessiz kalmıyor Filistin halkının haklı davasını da destekliyor.



Türk milleti; dil, din, ırk ayrımı yapılmadan bütün insanlık için Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesinin dünyaya hâkim olmasını istiyor.

Oda Başkanımız Sayın Tamer Atalay ve kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerine, şahsımı layık gördükleri “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” için en kalbi duygularımla çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyor, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” nü 1996-2000 yılları arasında ki Romanya Devlet Başkan Emil Constantinescu ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Tamer Atalay birlikte takdim etmeleri ardından yapılan konuşmaların ardından, Romanya halk dansları,ve halk sanatçıları ile,Azerbaycan’ın ünlü Modacısı ve Milli Giyim Başkanı Gulnara Khalılova’nın hazırladığı defile ile sürdü. Gece Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklının konseri ile sona erdi.