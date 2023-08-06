Ankara

Kılıç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Danimarka'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kutsal kitaplara yapılan saygısızlıklar, hoşgörüsüzlüğün ve saygısızlığın acımasız bir tezahürüdür ve bu saldırılar asla fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamaz.

Dün Danimarka Başbakanı yaptığı açıklamada bu saldırıları önemseme ve engelleme çağrısını vurguladı. En büyük temennimiz bu saldırıların bir an önce son bulması için gerekli tedbirlerin alınması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasıdır."

AA