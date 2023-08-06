İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 32 ton tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 18'inci yardım uçağı, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na doğru hareket etti.

Söz konusu yardım uçağı, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.

Suudi Arabistan, 17'inci yardım uçağını Türkiye'ye 17 Haziran'da göndermişti.

AA