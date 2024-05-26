İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dolandırıcılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, polis gibi davranan O.K. ve V.K'nin Çağlayan Mahallesi'nde C.Y'nin kiraladığı aracı durdurduğu, "araç kiralama şeklinin yasal olmadığını" ileri sürerek 14 bin lira para aldığı tespit edildi.

Çalışma sonucu polis, yerlerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı. Zanlıların "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve V.K, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.