Adana

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahçede kalan meyvelerin toplatılmasından tüm üreticilerin aynı tarihte ilaçlama yapmasının organize edilmesine kadar zararlının etkisini en aza indirecek çalışmalar gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 745 bin dekar alanda 3 milyon 115 bin ton narenciye üretilen Çukurova'nın ülke üretiminin yaklaşık 40'ını karşıladığını söyledi.

Narenciye üretiminin yoğunluğuna paralel olarak bu ürünle ilgili hastalık ve zararlıların yöre tarımı için çok önem taşıdığını vurgulayan Kökçüoğlu, "Özellikle ihracatta sıfır toleranslı olan bu zararlıyla mücadele, Bakanlığımız tarafından talimatlandırılmış. Bu kapsamda mücadele ilimiz ve çevre illerde çok önem verilerek devam ediyor." dedi.

Bahçelerin dışındaki alanlar da ilaçlanıyor

Kökçüoğlu, zararlıyla mücadelede özellikle bahçelere tuzaklar kurulduğunu ve ekiplerin haftada iki kez sayım yaptığını belirtti.

Bu gözlemlerin ışığında mücadele dönemi, çeşitliliği ve hızı gibi unsurları belirlediklerini dile getiren Kökçüoğlu, gerek bahçelerde gerekse zararlının konakçı olduğu hayvansal işletmelerdeki gübreliklerin ilaçlanmasını sağladıklarını, çiftçilere ilaç ve ekipman desteği verdiklerini söyledi.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için sektördeki tüm paydaşlarla entegre mücadele yürüttüklerini vurgulayan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak özellikle pazar değerini kaybetmiş hem narenciye hem sert çekirdekli dalda kalan meyvelerden dolayı Akdeniz meyve sineğinde ciddi bir popülasyon artışı bekliyoruz. Buna karşı daha ciddi tedbirler alıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak ilaçlamanın yanı sıra dalında kalmış meyvelerin toplatılması, toplanan meyvelerin siyah poşetlerde biriktirilip güneşte zararlının ölmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca yere dökülen meyveleri de zemini sürerek toprakla karıştırıp toprak ilaçlanmasıyla da mücadele ediyoruz. Bakanlık olarak gerekli ilaçları aldık. Çiftçilerimizi bilgilendiriyor, ilaç temin ediyor, tavsiyede bulunuyor ve yapılıp yapılmadığını denetliyoruz. Tarım alanları dışında şehir içindeki veya ikamet edilmeyen evlerin bahçelerindeki bakımsız meyve ağaçları için kentimiz ve çevre iller, büyükşehir belediyeleri ile işbirliğinde biz ilaçlıyoruz."

"Popülasyonu kırmak amacıyla birçok meyveyi topladık"

Üreticilerden Özhan Keskin de zararlının kendileri için büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Zararlıya karşı mücadele amacıyla işbirliği yapılması gerektiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Müdürlük, toplu mücadelede için bize mesajlar atıyor. Herkesin aynı tarihte ilaçlamasını sağlıyor. Hangi dönemde hangi ilacın nasıl kullanılacağını anlatıyor. Dökülen meyveler, şireli hale gelip zararlıyı cezbettiği için Müdürlük bunları toplatma kararı aldı. Popülasyonu kırmak amacıyla birçok meyveyi topladık, ağzı bağlı poşetlerde toprağa gömüp imha ettik."