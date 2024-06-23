Edirne

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 13 atletin katıldığı koşu Selimiye Camisi önünden başladı.

Atletler cami çevresinde 13 tur atarak farkındalık koşusunu tamamladı. Koşu sonunda atletlere kupa verildi.

Kulüp Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenledikleri koşuda bu yıl farklı yaş gruplarından 13 atletin koştuğunu söyledi.

Selimiye'nin Edirne ve Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu belirten Akdağ, "13 turluk farkındalık koşusu gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem Selimiye Camisi'ne hem de UNESCO varlıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yaptığımız bir koşu. Toplumu sporla bilinçlendirmek için böyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Atlet Tahir Elçi de sıcak havaya rağmen başarılı bir koşu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.