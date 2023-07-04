Muğla

Rodos Limanı ziyaretinin ardından sabah Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metrelik gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1600 İsrailli yolcu ve 600 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezip alışveriş yaptı, kafelerde oturdu.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

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İlçeye 3'üncü kez gelen ve yıl sonuna kadar 2 sefer daha yapacağı belirtilen geminin, akşam Haifa Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

AA