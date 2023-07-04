Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gökçebayır Mahallesi'nde 13 bin 500 metrekarelik alana 2 bin 376 panel kullanılarak kurulan güneş enerji santralinin üretime devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçenin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir yer olduğunu aktardı.

Akkuş'un hidroelektrik, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi santralleriyle Türkiye'deki 922 ilçe arasında tek olduğunu ifade eden Demirci, yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce güneş enerjisi santralini kurduklarını kaydetti.

Demirci, aradan geçen 2 yılda güneş enerji santralinin 1600 megavat enerji üretirken, belediye bütçesine de 5,1 milyon lira katkı sağladığına işaret ederek, böylesine güzel bir yatırımı ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Şu anda ilçemizde hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santrallerinden toplamda 55 megavat enerji üretiliyor. Ancak yapılacak yeni yatırımlarla bu sayının 100 megavatın üzerine çıkması planlanıyor. Bu yatırımların da hayata geçmesi ile Akkuş, Ünye, Çaybaşı ve İkizce'nin tamamının enerji ihtiyacını karşılamış olacağız."

AA