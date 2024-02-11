Pazaryerlerinde (Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve uluslararası pazaryerleri gibi) mağazalarını hızla açarak toptancılardan tedarik ettikleri kozmetik ürünleriyle dikkat çeken şirket, mütevazı başlangıcına rağmen, özverili bir şekilde evde paketleme ve özenli gönderimle müşteri sadakatini kazandı. Bu başarı, 2020'deki pandemi döneminde online satışlarını katlayarak büyüttü.

Özge Demirci'nin kararlılığı ve eşinden aldığı destek, 2021 yılında tescillenen COZYCE markasını doğurdu. Saç keratini ve tuzsuz şampuan gibi inovatif ürünleriyle sektörde fark yaratmaya başladılar.

Firmanın başarı hikayesi, saç serumu ürününü piyasaya sürerek yurt içinde ve yurt dışındaki pazaryerlerinde ses getirmesiyle devam etti. 2023 yılında kozmetik sektöründeki etkisini perakende mağazası ile somutlaştırdı.

Özge Demirci, sadece yerel değil, küresel bir marka olma hedefiyle 2023 yılında yurt dışında kurduğu şirketi ile ihracat yolculuğuna çıktı. 2024'te COZYCE markasını dünya çapında bir fenomene dönüştürme hedefiyle yoluna devam ediyor.

Bu etkileyici başarı hikayesi, az sermaye ile başlanan bir girişimin stratejik zekâ ve kararlılıkla nasıl dünya çapında bir markaya dönüştüğünü gösteriyor. COZYCE, kozmetik arenasında geleceği şekillendiren bir güç haline geliyor.