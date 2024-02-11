Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 309 bin 332 olarak belirlendi. Bu sayı 2022'de 26 milyon 75 bin 365 seviyesindeydi.

Geçen yıl yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğun bulunduğu çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı 16 milyon 779 bin 240'u bulurken, bunun 10 milyon 310 bin 726'sı eşlerin ve çocukların, 3 milyon 673 bin 768'i sadece eşlerin, 2 milyon 794 bin 746'ı yalnız ebeveyn ve çocukların yaşadığı çekirdek aileler olarak kayıtlara geçti.

Çekirdek ailelerde anne ve çocukların bulunduğu hane halkı sayısı 2 milyon 164 bin 825, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı da 629 bin 921 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde geniş ailelerden oluşan hane halkları sayısı, 3 milyon 476 bin 510, çekirdek ailesi bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı da 860 bin 757 olarak hesaplandı.

En çok artış Kovid-19 salgını döneminde görüldü

Tek kişilik hane halkı sayısı, 2014'te 2 milyon 931 bin 85 olurken bu sayı 2015'te 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'ya çıktı. 2016'da bir önceki yıla kıyasla 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e ulaşan tek kişilik hane sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgını döneminin yoğun yaşandığı 2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

Sonraki yıllarda artış trendinin hızı yavaşladı ve yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e çıktı. Geçen yıl ise tek kişilik hane halkı sayısı 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Böylece son 10 yılda tek yaşayanların sayısı yüzde 77,2 artış gösterdi.

Yarısından fazlası 10 büyükşehirde

Öte yandan yaşamını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da, 375 bin 260'ı Ankara'da, 355 bin 132'si İzmir'de, 195 bin 430'u Antalya'da, 178 bin 860'ı Bursa'da ikamet ediyor.

Bursa'yı ise 117 bin 401 ile Balıkesir, 117 bin 251 ile Bursa, 116 bin 12 ile Mersin, 114 bin 808 ile Konya, 103 bin 706 ile Kocaeli takip etti.

Böylece 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 607 bin 624 olurken bu sayı toplam sayının yarısından fazlası olarak hesaplandı.

En az yalnız yaşayanların olduğu iller ise 5 bin 439 ile Bayburt, 6 bin 868 ile Ardahan, 8 bin 20 ile Hakkari ve oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2014-2023) şöyle: