ÇORUM AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Haftası dolayısıyla Bakanlığa bağlı bütün müzelerin bir günlüğüne ücretsiz gezilebilmesini kararlaştırdı.

Boğazkale'den götürüldükten yaklaşık bir asır sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Almanya'dan Türkiye'ye iade edilen Boğazkale Sfenksi'nin de sergilendiği müzenin Müzel Günü'ndeki ilk misafirleri öğrenciler oldu.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze görevlileri tarafından ağırlanan öğrencilere Hattuşa Ören Yeri, Hitit toplumu ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler ayrıca müzecilik teknikleri hakkında da bilgilendirildi.

Müzeler Günü dolayısıyla Boğazkale ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerin, hafta boyunca devam edeceği bildirildi.