NEVŞEHİR AA- UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin manzarayı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.

Görevlilerce sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

Bölgede sıcak hava balon üretimi yapan firma tarafından üretilen Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.

Balon pilotu Bekir Güneş, gazetecilere, tüm milli bayramlarda Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdıklarını belirterek, "Kapadokya'nın vazgeçilmezi olan sıcak hava balonlarıyla bu anlamlı günde bayrağımızla uçmak bize onur verecek. Bölgeye gelen misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağız." dedi.

Balon pilotu Süleyman İnce de güneşin doğuşunu gökyüzünden izlerken, Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Göreme beldesi çevresinden kalkış yapan balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.