Koray KAMACI

Virüs sonrası Dünya yeni düzen durumunda pek çok şeye gebe… Virüs’ün çıkış ve bu şekilde Dünya’da farklı uygulamaların ve deyim yerindeyse Dünya’nın karantina altına alınmasında ki amaç aslında çok farklı gibi! Küresel Kaoscular yaptıkları hamle ile virüs sonrası çok istedikleri ‘’Kaostan Düzen’’ için düğmeye basmış durumda. Bunun için de en önemli husus bozulan ekonomiler. Virüs sonrası ekonomik bunalımların sokaklara yansıması olacaktır. Dünyanın dört bir tarafında Global Monarşinin asıl istediği şey olan sokak kaosları olacak. Dünya’da Fransız İhtilalleri gibi büyük iktidar değişimlerine neden olacak hamleler de yeni düzende görülmesi muhtemel en önemli olaylardandır.

Geleceğin dünyasında Kaostan düzen hareketi bu yapay virüs sayesinde tam da Global Monarşi’nin istediği şekilde ilerleyecek. Bunun için sokaklar önemli. İnsanların ideolojik değil ama ekonomik bunalımı sokağa yansıdığı zaman olaylar daha vahim noktalara çıkabilir. Nitekim bunun hazırlıklarını da uzun zamandır yapan Global Monarşi, virüs olayı ile bir nevi aslında tatbikat yapmış oldu. Ekonomisi bozulan ve daralan Devletler üzerinde bu şeytani planlar uygulanmaya konulacaktır. Avrupa’da siyasi olarak dengeler değişirken, dünyanın diğer noktalarında hem siyasi hem de sınırlar bağlamında büyük değişiklikler olacaktır. Bütün bu hadiseleri önümüzdeki yakın dönemde göreceğiz.

Türkiye’de bu noktada kilit bir önem taşımaktadır. Bizde de bu yönde bazı hareketler Global Monarşi için planlanmış durumdadır. Türkiye her ne kadar psikolojik savaş olarak bu görüntüyü üstünden atmaya çalışsa da onlar asıl planları olan Büyük İsrail Projesinin 2021’deki kutsal tarihlerine hazırlanmasını istiyor. Bu yüzden de Türkiye büyük önem taşıyor. Ama Türkiye eminim ki bu noktada derin ve akılcı önlem planlarını çok geç olmadan hayata sokacaktır. Bu oyuna düşmemek için, oyunda kalmak şarttır. Türkiye gelecek dönemin önem sıralaması olarak 5 ülkesi içinde olacaktır. Bu öngörürü hayalperest veya temenniden ibaret değildir. Biz biliyoruz ki Türkiye’nin kişileri ve olayları da aşan ilahi bir rolü var ve bu misyon tecelli ettiğinde Türkiye’nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ama şunu da unutmayın sevgili dostlar; bu çocuk doğacak ve bu çocuk doğarken zaman zaman şiddetli doğum ağrıları da olacaktır. Zorluklardan sonra elbet ki değişimler yaşanacaktır. Sular çağlanmadan durulmayacaktır elbet! Bizler bunun farkındayız…

Ve son söz: ‘’ Küresel Şeytani güç odaklarının yıllardır istediği düzen olan ‘’Ordo Ab Chao’’ yani Kaostan düzen felsefeleri için uygulama safhası önümüzdeki yeni dönemde Küresel boyutta başlayacaktır.’’