İstanbul

The Marmara Taksim'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul'un her zaman yenilikçi bir fuar olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl da uluslararası galeriler ve inisiyatiflerle sağlam ve yenilikçi bir program sunuyoruz. Sanatın şehre ve ülkeye kattığı değeri 18 yıl boyunca hep önemsedik. Bu yılki edisyon, kültürün ve sanatın gelişimini teşvik etmeye odaklanıyor ve bu kültürü şehre entegre etmenin önemini vurguluyoruz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz." dedi.

Güreli, bu sene fuarda 30 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı planladıklarını aktararak, "Tersane İstanbul'a deniz yoluyla ulaşımı özellikle geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili Hasköy iskelesine gelen şehir hatları motorlarıyla Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar'dan gelen ziyaretçilerimizi ağırlayacağız." diye konuştu.

İlk kez düzenlenecek CI Photo Focus bölümüyle bu yıl fuara ayrı bir heyecan katacaklarını belirten Güreli, önümüzdeki yıllarda fotoğraf bölümünün büyüyeceğini dile getirdi.

Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuar, 27 Eylül'de ön izleme, 28 Eylül-1 Ekim'de genel ziyaret günlerinde Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Ekinliğin 18. edisyonu, 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak.

Yeni katılan ve İstanbul'a ilk kez gelen 21 çağdaş sanat galerisi Contemporary Istanbul katılımcıları arasında olacak. Fuarda 591 sanatçının 1537 eseri izleyiciyle buluşacak.

Fuara ilk kez katılacak galeriler arasında 4710 Gallery, Arma Gallery, Aspan Gallery, BFM Art Center, Bogena Galerie, Callirrhoe, FURIOSA, IBI ART Gallery, INLOCO Gallery, IN THE GALLERY, Kalashnikovv Gallery, Karpuchina Gallery, Lazy Mike Gallery, Maze Art Group, Omelchenko Gallery, Rıdvan Kuday Gallery, Sconci Gallery, SGR Galeria, SISTEMA GALLERY, The Why Not Gallery, Yvonne Hohner Contemporary yer alıyor.

Fuar kapsamında gerçekleşecek CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 27 -29 Eylül'de düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde Art in Public Spaces ve Art in Residency, Simone Klein moderetörlüğünde ise CI Photo Focus panelleri gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul biletleri "www.contemporaryistanbul.com" adresinden alınabilecek.

AA