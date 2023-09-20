Muğla
Belgesel filmin özel gösterimi, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Gazilerin yaşadıklarını kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan belgeselde Şevket Gökmen, Orhan Berberoğlu, İbrahim Çelikkaya, Macit Dağlı, Mehmet Kurt, İzzet Kaz, Öner Yalçın, Halis Deveci, Tamer Demirkesenler, İsmail Bölükbaşı, Işık Tanyu, Süleyman Mızrak, Hasan Zeki Gürünç, Mehmet Tokmak ve Azmi Özkan'ın Kıbrıs Barış Harekatı anılarına yer verildi.
Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık film sonunda duygusal anlar yaşandı, gaziler ayakta alkışlandı.
Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri, aileleri, birim müdürleri ve diğer davetliler katıldı.
Belgesel gösteriminin ardından Armutalan Merkez Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Marmaris Kızılay Kan Merkezi'nde de gün boyu kan bağışı kampanyası yapıldı.
AA