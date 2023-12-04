Haber: Mert Osman Erman

Sahil şehri, 2018 Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı ve belediye başkanı Tom Tate - tek taraflı olarak - bunu tekrar yapabileceğini iddia etmişti.

Ancak federal ve eyalet hükümetleri, etkinliği desteklemeyi sürekli olarak reddetti ve kendi yardımcı belediye başkanı da aynı şekilde düşündü.

Organizatörler, Oyunların bir sonraki bölümünü erteleme veya iptal etme ihtimali olduğunu söyledi.

Commonwealth Oyunları, her dört yılda bir gerçekleşen çok sporlu bir etkinliktir. İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece bir kez iptal edilmiştir. Yarışmacılar, 70'ten fazla millet veya bölgeden birine ait olmalıdır - bunlar çoğunlukla Birleşik Krallık İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Commonwealth Oyunları Federasyonu (CGF), Victoria'nın gönüllü olduğu 2026 Oyunları için ev sahibi bulmakta zorlanmıştı ve eyaletin çekilmesinden bir ay sonra 2030 Oyunları için tek aday olan Kanada'nın Alberta eyaleti de ev sahibi olma planlarını bıraktı.

2026 veya 2030 Oyunlarına ev sahipliği yapmak için başka kesin teklifler yok. Hükümetler, etkinliğin maliyetinin hızla arttığını, uzmanlar ise küresel imajının ve algılanan ilgisinin azaldığını savunuyor.

Organizatörler, başlangıçta Victoria Oyunları - Geelong, Bendigo ve Ballarat gibi şehirlerde düzenlenen - için 2.6 milyar A$ (1.4 milyar £; 1 milyar $) tahmin etmişlerdi, ancak hükümet maliyetinin 6 milyar A$'yi aştığını söyledi.

Tate, Gold Coast'un A$700 milyonluk bir "sadeleştirilmiş" bir versiyonunu düzenleyebileceğini ve bunu altı saatlik bir uçuş uzaklığındaki Perth şehriyle paylaşma fikrini öne sürdü.

Planının, Gina Rinehart ve Gerry Harvey gibi Avustralyalı milyarderlerden ve etkinliğin devam etmesini isteyen sporculardan destek bulduğunu, ancak Queensland veya federal hükümetleri ikna edemediğini söyledi.

"En iyisini yaptık ve insanlar bundan başka bir şey bekleyemez" diyen Tate, Pazar günü yaptığı açıklamada şunları ekledi.

Avustralya artık "küresel bir spor sözleşmesini ihlal eden bir yer" olarak anılacak ve itibarı "paramparça" kalacak dedi.

Commonwealth Games Australia (CGA), Oyunları Avustralya'da tutma isteğindeydi, ancak CEO Craig Phillips, Tate'in kararını anladığını söyledi.

"CGA, CGF'deki meslektaşlarımızla birlikte, Avustralya ve Pasifik bölgesindeki sporcular için alternatif bir çözüm bulmak için özveriyle çalışıyor ve görüşmeler dört kıtada devam ediyor, burada da dahil olmak üzere" dedi, Gold Coast Bulletin'a göre."