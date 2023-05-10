İSTANBUL- Hidrosefali hastalığı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır, Meningomiyolesel hastalığı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır gibi birçok sorunun yanıtının bulunduğu programa yer verildi. Yayının detayları sizlerle… Keyif dolu bir hafta dilerim.

Beyin cerrahisi çocuklarda ne tür hastalıklarla ilgilenir?

Temel olarak beyinde ve omurgada olan doğumsal rahatsızlık ve sonradan gelişen rahatsızlıklarla ilgilenir. Bunlar nelerdir ; Beyin tümörleri, beyinde su toplaması (hidrosefali) omurgada eğrilik gibi geniş bir çalışma alanı var.

Hidrosefali nedir, neden olur?

Hidrosefali halk arasında kafada su toplanması şeklinde ifade edilen bir durum, bu çoğunlukla beynin kendi ortasında bulunan boşluklardaki suyun aşırı yapımı veya suyun ordan alınmasındaki bir bozukluk ya da suyun akış yollarındaki bir engelden kaynaklanan aşırı miktarda beyin omurilik sıvısının beyin içinde birikmesiyle seyreden bir durum.

Çocuklarda nasıl belirti vermektedir?

Yeni doğan ve biraz daha büyük çocuklarda farklı belirti verir. Yenidoğan çocuklarda kafada baş çevresinde hızlı bir artışla kendini gösterir. Gözlerde batan güneş manzarası dediğimiz bir şekil oluşmaya başlar. Kafatası üzerindeki damarlar gittikçe belirginleşir ardından hastada nöbet geçirme, uyku hali, kusmalar gibi birtakım belirtiler ortaya çıkabilir. Biraz daha büyük çocuklarda farklı belirtiler ortaya çıkar. Öncelikle baş ağrısı, havale geçirme ilerisi uyku hali bir tarafta felç gibi ya da görme bozuklukları gibi çok çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Ama en sık baş ağrısı ve kusmayla kendini gösterir.

Hidrosefali nasıl tedavi edilmektedir?

Hidrosefali oluş sebebine göre tedavi yöntemleri değişiklik göstermektedir. Temel olarak hidrosefali şant dediğimiz bir alet kullanıyoruz, bu nedir: bir boru sistemi ve pompa sistemi ile oluşan bir yapı. Bunu hastanın beyninin içinden karın boşluğuna suyunun aktarılması şeklinde bir ameliyatla tedavi sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında eğer ki beyin omurilik sıvısının yapımında ya da emiliminde bozukluk yoksa bu durumda tıkanmaya bağlı bir bozukluk söz konusu. O zaman endoskopik bir yöntemle de hiçbir yardımcı alete ihtiyaç duymadan tedaviyi gerçekleştirmek mümkün. Bu tabi daha az sıklıkla başvurduğumuz yöntem. Çünkü bu taktığımız şantlarda ilerleyen zamanda enfeksiyon riski var ardından çocuk büyüdükçe şant boyunun kısa kalmasıyla şantta kopmalar olabiliyor tekrar ameliyat gerekebiliyor o yüzden endoskopik yöntem tabiki çok güzel, herhangi bir başka alete ihtiyaç göstermeyen bir yöntem ama malesef her çocuk için uygun değil o yüzden çoğunlukla şant dediğimiz bir aleti tedavide kullanıyoruz.

Meningomyelosel nedir, neden olur?

Meningomyelosel omurganın veya beynin herhangi bir yerinde kese şeklinde bir dışarıya çıkış veya omuriliğin omurganın bir açıklığının olması ve burdan sinir dokularının ya da beyin omurilik sıvısının dışarıya çıkışı şeklinde tarif edebiliriz. Genelde çocuklar bellerinde, sırtlarında, boyunlarında, beyin arka ve üst kısmında bir kese ile doğarlar ve ondan sonra bu kese eğer içinde sinir dokusu da varsa meningomyelosel, eğer sinir dokusu yoksa meningosel şeklinde isim veriyoruz.

Nasıl belirti vermektedir?

Bunlar kendi şekli ile ortaya çıkar. Doğduğu zaman hatta anne karnında tespit edilir. Doğduktan sonra biz hazırlıklı oluruz. Eğer açıksa daha hızlı müdahale etmek gerekir, değilse daha geç müdahale etmek gerekir. Ancak tanısı için MR çekmek gerekir, MR ile meningomiyolesel ya da meningoseli kesin tanı koyup ona göre planlama yapıyoruz. Çünkü içinde sinir dokusu olup olmamasına göre tedavi şeklimiz değişebiliyor. Dolayısıyla MR bize burda yol gösteriyor.

Meningomiyolesel nasıl tedavi edilir?

Eğer omurilikte ya da beyinde bir açıklık varsa biraz acil kısma girer ve acilen tedavi altına alırız. Hastayı hızlı şekilde tüm tetkiklerini yapıp hemen ameliyat ediyoruz. Eğer ki bir kapalı kese şeklinde ise o zaman tetkikleri tamamladıktan sonra hastayı stabil hale getirip ameliyatla o boşluğu kapatıyoruz. Tabi bunların da içinde sinir dokusu olması ya da olmamasına göre farklı sıkıntılar olabiliyor. O yüzden tedavinin ilk aşaması sonraki zamanlar için çok önemli.

HABER: ELİF HAYVALI