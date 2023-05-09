CAPE TOWN AA- Birmingham Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmacıları tarafından geliştirilen ve E-MOTIVE adı verilen yeni yöntem, doğum sonrası kanamaların yol açtığı ölümlerin azaltılmasında, önemli bir adım niteliğinde.

Dört ülkeden 200 binden fazla kadının dahil edildiği çalışmada, düşük maliyetli kan alma cihazı ile kan kaybı oranları doğru şekilde ölçülen ve DSÖ tarafından tavsiye edilen tedavi yöntemlerinin sırayla değil, birlikte uygulandığı kadınlarda, kanamaların yüzde 60 azaldığı görüldü.

"Normal doğum sonrasında 24 saat içinde 500 mililitreden fazla kan kaybı yaşanması" olarak tanımlanan postpartum kanaması, dünya genelinde anne ölümlerinin temel sebepleri arasında yer alıyor.

Her yıl 14 milyon kadını etkileyen PPH, yaklaşık 70 bininin ölümüyle sonuçlanıyor.

PPH nedeniyle her 6 dakikada 1 kadın hayatını kaybediyor.

Çalışmaya öncülük eden Birmingham Üniversitesi Küresel Kadın Sağlığı İşbirliği Merkezi Eş Direktörü Arri Coomarasamy, yeni tedavi yöntemi ile kadınların doğum sonrası ölüm riskinin “önemli oranda” azaltılabileceğini belirtti.

DSÖ Cinsel ve Üreme Sağlığı ve Araştırma Direktörü Dr. Pascale Allotey de PPH’yi “korkutucu ve her zaman öngörülemez” olarak niteledi. Ancak Allotey, dünyanın her yerinden kadınları etkileyen bu durumun “kesinlikle tedavi edilebilir” olduğunu vurguladı.

Hiçbir kadının doğum sırasında hayatıyla ilgili endişe duymaması gerektiğini belirten Allotey, PPH ile mücadele yöntemlerinin tüm kadınlar için “uygun ve ulaşılabilir” kılınması gerektiğini dile getirdi.

Kanamanın tespitinde geç kalınması ve ilgili tedavilerin, bir önceki etkili olmadığı takdirde sırayla uygulanması, PPH’nin ölümle sonuçlanmasına yol açabilirken yeni tedavi yöntemi E-MOTIVE, PPH’nin erken ve tam tespitine izin veriyor.