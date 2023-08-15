BURHAN AKDAĞ

Depremzede çocukları mutlu etmek amacıyla, Gaziantep, Hatay, İskenderun, İslahiye ve Nurdağı'ndaki kitap ve hediye dağıtımı yapılan etkinlikler, çocukların gözünde umut ışığı ve mutluluk pırıltısı olarak yansıdı.

6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen deprem hadisesi bütün insanlığı derinden etkiledi. Deprem sonrası toplum olarak tarifi imkânız bir hüzün yaşarken; çocuklar, gençler, yaşlılar olmak üzere birçok vatandaşımızın yıkıntılar arasında sağ çıkmaları, bizlere mucizeler yaşatmış ve âdeta umutlarımızı yeşertmişti. Yaşanan afetin sonuçları çok ağır olsa da, insanlık adına büyük bir dayanışmayı ortaya koydu.

Yapımcı Elif Gül ve Yazar Eyüp Yağlı da bu dayanışma ruhuyla depremzede çocukları mutlu etmek amacıyla kitap ve hediye dağıtma etkinliği düzenledi. Beş gün boyunca Gaziantep, Hatay, İskenderun, İslahiye ve Nurdağı'na yapılan etkinlik oldukça dikkat çekti.

Gidilen bölgedeki konteyner kentlerde yaşayan yüzlerce depremzede çocuklara Yakamoz Yayınlarından çıkan MOLLY İLE TOMMY / SİHİRLİ MİRAS kitabını ve yanı sıra ıslak mendil ile kolonya hediye edildi. Bu bağlamda çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeye, onları mutlu etmeye çalışıldı.

Kitabın yazarı Eyüp Yağlı ulaşabildiği bütün çocuklarla birebir sohbet edip, onlara kitaplarını imzalayarak takdim etti. Kendi adına imzalı kitap alan her bir çocuğun gözlerine yansıyan ışıltılar görülmeye değerdi. Yazarın bu hassas davranışı çocukların ebeveynlerini de oldukça duygulandırdı.

Keremcem, Tuğba Melis Türk, Hakan Akın, Orçun Kaptan, Elif Gül, Emre Mutlu, Faruk K., Emre Ertunç, Deniz Oral, Ufuk Göçgüncü, Hakan Çankaya ve Zeynep Dizdar gibi birçok ünlü ismin yer aldığı MOLLY İLE TOMMY / SİHİRLİ MİRAS kitabının hikayesini aynı zamanda beyaz perdeye taşıyan yapımcı Elif Gül, filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Eyüp Yağlı ile birlikte yıl sonunda çocuklara farklı etkinliklerin de yapılacağı müjdesini verdi.