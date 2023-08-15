FUNDA AKOSMAN

İstanbul Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu'nda Genel Başkan Adil Koçalan güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan seçildi. Federasyon Genel Merkezinde gerçekleşen Genel Kurul'a pek çok davetli katıldı.

Türkiye’nin en saygın gazetecilik meslek kuruluşlarından biri olan, İstanbul Gazeteciler Federasyonu, Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden gazeteciler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Şişli'de bulunan Federasyon Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'un, Divan Başkanlığını (AVKON) Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel, Divan Başkan Yardımcılığını TİMEF Genel Başkan Vekili Sultan Tapdık, Divan Katipliğini Türkiye Basın Birliği Başkanı Yıldıray Denizbarak ve genel kurulun moderatörlüğünü ise, İGAFED Genel Sekreteri Ufuk Güngör gerçekleştirdi.

Zoom üzerinden genel kurula destek verdiler

İstanbul Gazeteciler Federasyonu Genel Kuruluna Zoom üzerinden bağlanarak destek veren TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Azerbaycan Temsilcisi Agil Alesger TİMBİR İngiltere Temsilcisi İsmail Karakaş, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, İstanbul Gazeteciler Federasyonu ile ilgili düşüncelerini ifade ederek Genel Başkan Adil Koçalan ve Yönetim Kuruluna tam destek verdiklerini belirttiler.

Genel Kurulda konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Şakir Gürel; Türkiye genelinde 400'ün üzerinde medya derneği var ama hiçbiri bir yaraya merhem olamıyor. Bunun nedeni ise kendi aramızda birlik ve beraberliği kuramamış olmamızdır." ifadesinde bulundu.

Türkiye'de bir basın meslek yasasının olmayışına da değinen Gürel sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizler bir araya gelerek basın ve medya dernekleri kuruyor, buralara üyeler alıyoruz. Ama vasıflı bir gazete olabilmek için gereken koşulları oluşturamıyoruz. Bu nedenle en kısa zamanda basın meslek odamızı hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Gazeteciler Federasyonu'yla ilgili görüşlerini de dile getiren Şakir Gürel konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"İstanbul ismini taşıyan bir gazeteciler federasyonu bugüne kadar olmadı. Bu İstanbul için önemli bir eksiklikti, bunu İGAFED'in kurulmasıyla tamamlamış oluyoruz. Emeği geçen herkese başta Genel Başkan Adil Koçalan ve Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemli olan Federasyonumuzun hakkettiği değeri bulması ve uluslararası alanda ses getiren projelere imza atması olacaktır." diyerek sözlerini tamımladı.

Genel kurulda güven tazeleyerek yeniden oy birliği ile Genel Başkan seçilen Adil Koçalan, Divan Başkanı Şakir Gürel tarafından konuşmasını yapması için kürsüye davet edilerek, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sektörün ve gazetecilerin mesleki sorunlarının görüşülmesinin ardından yapılan seçimlerde federasyon organlarına şu isimler seçildi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

1- Adil Koçalan

2- Yavuz Yılmaz

3- Ufuk Güngör

4- Osman İslam

5- Adnan Bulut

6- Murat Marap

7- Hilmi Karayiğit

8- Sefai Uzunyurt

9- Ahmet Durkaya

10- Abdulmuttalib Bayram

11- Gülçin Polat

12-Namık Kemal Tuncer

13- Yaşar Geler

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

1- Metin Dinçer

2- Raif Çevirme

3- Nazım Gülmez

Konfederasyon Delegeleri

1- Adil Koçalan

2- Yavuz Yılmaz

3- Ufuk Güngör

4- Osman İslam

5- Adnan Bulut

6- Murat Marap

7- Hilmi Karayiğit

8- Sefai Uzunyurt

9- Ahmet Durkaya

10- Abdulmuttalib Bayram

11- Gülşah Özangi

Önümüzdeki günlerde yapılacak görev dağılımının ardından İstanbul Gazeteciler Federasyonu planlanan projelerini gerçekleştirmek üzere süratle çalışmalarına başlayacak.