Haber: Damla Oya Erman

Bu alışkanlık çocuklara da yayılıyor. Pediatri uzmanları uzun yıllardır kahve ve diğer kafeinli içeceklerin, hatta sodaların ve spor içeceklerinin, çocuklar için zararlı olabileceği konusunda uyarıyor. Ancak bazı ebeveynler, hatta bebekler dahil, çocuklarına bu tür içecekler vermeye devam ediyor.

Amerikan Pediatri Akademisi, 12 yaşın altındaki çocuklar için kafeinli kahve, çay, soda ve spor içeceklerini önermezken, 12 ile 18 yaş arasındaki gençlerin günlük kafein alımını eski moda bir fincan kahve büyüklüğünde olan 100 miligramdan az olacak şekilde sınırlandırmalarını öneriyor.

Çocukların vücut yapıları genellikle daha küçük olduğu için, yetişkinler için önemsiz bir miktar bile, küçük bir çocuk için fazla olabilir ve fazla kafein çocukların kalp atış hızını ve kan basıncını yükseltebilir, mide yanmasına yol açabilir, çocuklarda anksiyete ve uyku bozukluklarına neden olabilir.

Bu nedenle, çocuklara kafein içeren içecekleri vermekten kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, kahve, çay, soda ve spor içeceklerin dengeli bir diyet üzerindeki etkileri de düşünülmeli; bu içecekler süt ve su gibi daha besleyici içeceklerin yerini alıyor ve eklenen şekerler ve ağır kremler, çocuklara fazladan kalori ve yağ almasına neden olabilir.

Daha sağlıklı seçeneklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılamak daha iyidir ve eğer çocuğunuz günü kafeinle geçirmek zorunda hissediyorsa, bunun nedenini anlamak için bir pediatri uzmanıyla çalışmak daha uygun olabilir.