Haber: Damla Oya Erman

Bu fenomenin temel nedeni, insanların yemek yediklerinde, kanın büyük bir kısmının sindirim organlarına gitmesidir. Ayrıca, yemek yedikten sonra vücut daha fazla serotonin üretebilir, bu da uyku ve ruh halini düzenleyen bir nörotransmitterdir.

Yemek sonrası yorgunluğunun başlıca nedenlerinden biri aşırı yemektir. Özellikle birden fazla iş yaparak dikkati dağılan kişiler, doygunluk hissedene kadar yemeye devam edebilirler. Ayrıca, kahvaltı yapmamak da gün içinde aşırı yeme eğilimini artırabilir.

Ağır ve şekerli yemekler de yorgunluk hissine yol açabilir. Yağlar, protein veya karbonhidratlardan çok daha büyük moleküllere sahip olduğu için sindirilmesi daha zordur. Ayrıca, eklenmiş şeker veya işlenmiş karbonhidrat içeren yemekler de benzer bir etkiye sahiptir. Özellikle şekerli içecekler ve alkol, yorgunluk hissini artırabilir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, yemek sonrası yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Daha fazla lif içeren "tam besinler", kan şekeri seviyelerini düzenleyerek daha istikrarlı ve uzun süren enerji sağlayabilir. Ayrıca, yemek sırasında zaman ayırmak ve yavaş yemek yemek de sindirimi kolaylaştırabilir.

Ayrıca, uyku düzenine dikkat etmek, yeterli uyku almak ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmek önemlidir. Yemek sonrası sürekli yorgunluk hissediliyorsa, doktordan kan şekeri testi yaptırmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.