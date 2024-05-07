"Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinen "APOE4" geni incelendi.

10 binden fazla kişi ve 3 binden fazla beyin biyopsi örneği sonucuyla yapılan çalışmada, Alzheimer'ın "yeni bir genetik formunun" tespit edildiği belirtildi.

Daha önceki araştırmalarda Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen söz konusu gen varyantının, yeni yapılan çalışmayla iki kopyasına sahip neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep olduğu belirlendi.

"APOE4" gen varyantının iki kopyasına sahip 65 üstü kişilerin yaklaşık yüzde 95'inin hastalığın belirtilerini gösterdiği kaydedilirken, bu kişilerin diğer "APOE" gen varyantlarına (APOE2, APOE3) göre daha erken Alzheimer semptomları gösterdiğine dikkat çekildi.

Araştırmacılardan Juan Fortea, "Bu genin 30 yılı aşkın süredir Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı biliniyor ancak şimdi bu genin iki kopyasına sahip kişilerin neredeyse tamamında Alzheimer hastalığı geliştiğini gördük." dedi.

Fortea, APOE4'ün iki kopyasına sahip kişilerin toplumun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturduğunun altını çizerek, bu gene sahip kişiler için özel araştırma stratejilerinin ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.