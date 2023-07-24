ESKİŞEHİR- Çocukların kendileriyle ilgili olan konularda karar verme becerilerini artırma, çocukların aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının desteklenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Son olarak 8-12 yaş arası çocukların sosyal becerilerini geliştirecek, acil durumlarda hangi kurumları araması gerektiği, kurumların görevleri, yaşanabilecek acil durumlarda nası davranılması gerektiği, trafik kuralları ve çevre bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşa “Acil Durumlar Farkındalık Gezisi” düzenlendi. Gezilerde kurum yetkilileri çocuklara yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Eğitici ve eğlenceli geziler hakkında bilgi veren Çocuk Hakları yetkilileri, “Çocuk Hakları Birimi olarak 8-12 yaş arası çocuklar için bir dizi gezi düzenledik. Acil Durumlar Farkındalık Gezimizde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Trafik Eğitim Parkı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nı ziyaret ettik. Çocuklar hem kurumları tanıdılar, hem acil durumlarda nereleri arayabileceklerini, trafikte hangi kurallara uyulması gerektiğini, emniyet görevlilerinin çalışma prensipleri, 112’nin hangi hallerde aranması gerektiği gibi hayat boyu gerekli olan bilgileri yerinde uzmanlarından dinlediler. Çocuklar ayrıca merak ettikleri sorulara da yanıt buldular.” dediler.

Aileler ise hayati bilgiler içeren etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sosyal Hizmetler Dairesine ve Çocuk Hakları Birimi yetkililerine teşekkür ettiler.

HABER: MERVE ELÇİ