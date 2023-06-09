İSTANBUL- Gözlemle birlikte yüksek enerjili patlama fenomeninin tüm süreci ilk kez tam olarak kayıt altına alındı. İlgili araştırma sonuçları, bugün uluslararası akademi dergisi Science’ın web sitesinde yayınlandı.



Büyük Yüksek İrtifa Kozmik Işın Yağmuru Gözlemevi’nde yakalanan gama ışını patlamasının 9 Ekim 2022 tarihinde saat 21.20’de Dünya’ya ulaştığı bildirildi. Gözlemevi, gama ışını patlaması sırasında yüksek enerjili foton patlamasının tüm sürecini izledi ve uluslararası bilim alanında ilk kez trilyon elektron volt gama ışını akışının artış ve azalış aşamalarını kaydetti.



Bilim insanları, gama ışını patlamasının verilerini yaklaşık altı ay boyunca analiz ettikten sonra, patlamanın çok hızlı bir şekilde meydana geldiğini ve zayıflama sürecinin de son derece hızlı olduğunu açıkladı.

HABER: SELÇUK BULUT