Ankara

South China Morning Post'un haberine göre, Vang, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve ticari kaygılar masaya yatırıldı.

Çin'in en kıdemli diplomatı Vang, "Çin ve Hindistan arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha fazla olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, iki ülkenin birbirini "desteklemesi" gerektiğini kaydetti.

Hindistan ile yıllardır devam eden sınır anlaşmazlıklarına atıf yapan Vang, "Spesifik sorunların tüm ilişkimizi belirlemesine izin vermeden, enerjimizi ve kaynaklarımızı kalkınma, vatandaşlarımızın refahının artırılması ve hızlı bir şekilde yeniden canlanmaya odaklamalıyız." dedi.

Sınır anlaşmazlıklarının iki ülke arasındaki ilişkilerin belirleyici faktörü olmaması gerektiğini söyleyen Vang, bu konuda iki tarafın da kabul edeceği bir "orta yolda" buluşulması gerektiğini ifade etti.

Vang, Hindistan'a, Çin yatırımları üstündeki kısıtlamaları hafifletmesi çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında, "sınır bölgelerinde barış ve huzur ile ilgili" konuların ele alındığını belirtti.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jaishankar, "Hindistan-Çin ilişkilerinin normalleşmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır." dedi.

Çin ile Hindistan arasındaki ihtilaflı bölge

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa neden olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada, 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada, 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki savaş söylemleriyle daha da artmıştı.

Daha sonra iki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmış, ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül 2022'de tamamlandığı duyurulmuştu ancak gelinen noktada bölge üzerindeki tartışmalar sona ermedi.

AA