PEKİN - Çömlek, Wuxi şehrinde Ma’an emanetlerinin neolitik bir bölgesinde keşfedildi ve bu, araştırmacıları domuzların bölgede 6 bin yıl önce evcilleştirilmiş olabileceğine inanmaya yöneltti.



Wuxi Kültürel Kalıntılar Ve Arkeoloji Enstitüsünün Başkan Yardımcısı Li Yiquan, bir çocuğun yumruğu büyüklüğündeki çanak çömlek domuzunun birkaç deliği olduğunu ve içi boş gövdesinin içinde çanak çömlek boncukları varmış gibi göründüğünü söyledi. Li, “Domuz biçimli çömlek heykelleri diğer tarihöncesi yerleşim yerlerinde ortaya çıkarıldı, ancak daha önce bu kadar içi boş çanak çömlek domuzları görmemiştik” dedi.



Li, bu gözenekli domuzun düdük gibi üflenip üflenemeyeceğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Arkeologlar, Çin tarihinde birden fazla hanedanı kapsayan Ma’an Relics bölgesinde taş, çanak çömlek ve yeşim eşyaları da dâhil olmak üzere 260’tan fazla öğeyi gün ışığına çıkardı.

HABER: SELÇUK BULUT