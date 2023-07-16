İSTANBUL- Bu kurumlarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 293 milyona ulaştı. Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan istatistikler, yine geçtiğimiz yıl, her eğitim düzeyinde tam zamanlı olarak çalışan 18,8 milyon öğretmen olduğunu gösteriyor. Öte yandan toplam kreş sayısı, geçen yıl yüzde 1,9 oranında azalarak 289 bin 200'e düştü.



Eğitim Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, ülkenin bütününde 201 bin 600 zorunlu eğitim kurumu ve buralarda eğitim görmekte olan 159 milyon öğrenci bulunuyor. Ayrıca Çin’de zorunlu eğitim süresi olan 9 yıllık eğitimin de, 2022 itibarıyla, yüzde 95,5 oranında yerine getirildiği belirtiliyor.



Öte yandan Bakanlık Çin’in, yine 2022 yılında, 15 bin düzenli lisesi olduğunu ve bu kurumlara yapılan kayıtların yıl bazında yüzde 4,71 oranında artarak 9,48 milyona ulaşmış bulunduğunu bildirdi.

HABER: MERVE ELÇİ