TİANJİN- "Yaz Davos'u" olarak da anılan üç günlük organizasyon sırasında küresel firmalara, hükümetlere, uluslararası örgütlere ve bilim dünyasına mensup 1.500'den fazla katılımcı yapay zeka, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği gibi temalar ekseninde görüş alışverişinde bulundu.



Bu yılki düzenleme gerçekten de bir dizi küresel sorun ortasında gerçekleşti. Bunlar arasında büyüme hızının yavaşlaması, borçların yarattığı riskler, iklim değişikliğinin bazı sonuçları ve refah düzeyinin düşüşü var. Kapanış töreni sırasında söz alan WEF Başkanı Börge Brende, süregelen olumsuz küresel ortam dolayısıyla karşılıklı temas ve görüşmelerin her zamandan daha da önemli olduğunu vurguladı.



Bir sonraki "Yaz Davos'u", kuzeydoğu Çin'in Dalian kentinde yapılacak. WEF tarafından ilk kez 2007 yılında düzenlenen organizasyon, her yıl dönüşümlü olarak Tianjin ve Dalian liman kentlerinde gerçekleştiriliyor.



HABER: EMİR YÜCEL