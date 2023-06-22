PEKİN AA- Yinçuan şehrinde bulunan barbekü restoranında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Olayda 31 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Çinli yetkililer, 3 gün sürecek “Dragon Boat Festivali” öncesi meydana gelen patlamanın restoranda kullanılan mutfak gazı kaynaklı olduğunu belirtti.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sorumluların kanun önünde hesap vermeleri için çaba gösterilmesini istedi.

Ülkede 1 Mayıs Bayramı'nda petrokimya tesisindeki patlamada en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.