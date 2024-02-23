Pekin

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, geminin kaptanı gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA