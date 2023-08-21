İSTANBUL- Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yılın başından bu yana ekonominin istikrarlı şekilde toparlandığına ve hizmet sektöründe de nispeten hızlı büyüme eğiliminin korunduğuna işaret edildi.



Bakanlıktan açıklanan verilere göre, yılın ilk yarısında hizmet sektöründe gerçekleştirilen katma değer yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 33 trilyon yuana ulaşarak, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 56’sını oluşturdu ve ulusal ekonomik büyümeye yüzde 66,1 katkı sağladı.



Açıklamada, son yıllarda Çin’in hizmet ticareti alanındaki uluslararası iş birliğinin derinleşmeyi sürdürdüğü, Çin’le hizmet ticareti yapan ülke ve bölgelerin sayısının 200’ü aştığı, Çin ile 15 ülke arasında hizmet ticareti işbirliği için mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi verildi.

HABER: MERVE ELÇİ