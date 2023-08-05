Veriler, temmuz ayında demir çelik, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri arzının, bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 7,3 ve yüzde 4,1 arttığını ortaya koydu. Demir dışı metal, kimyasal ve otomobil arzı ise bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 yükseldi.



Emtia satış endeksi ise aynı ay yüzde 103,4 olarak açıklandı. Demir cevheri, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri satışları bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 5,7, yüzde 5,8 ve yüzde 1,4 arttı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ