Veriler, temmuz ayında demir çelik, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri arzının, bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 7,3 ve yüzde 4,1 arttığını ortaya koydu. Demir dışı metal, kimyasal ve otomobil arzı ise bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 yükseldi.
Emtia satış endeksi ise aynı ay yüzde 103,4 olarak açıklandı. Demir cevheri, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri satışları bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 5,7, yüzde 5,8 ve yüzde 1,4 arttı.
Çin’de emtia endeksi yüzde 102,3’e ulaştı
Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’nun verilerine göre, temmuz ayında emtia endeksi yüzde 102,3’e çıktı.
Veriler, temmuz ayında demir çelik, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri arzının, bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 7,3 ve yüzde 4,1 arttığını ortaya koydu. Demir dışı metal, kimyasal ve otomobil arzı ise bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 yükseldi.
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