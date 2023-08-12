SUZHOU- Suzhou New District’te faaliyet göstermeye başlayan akıllı şarj istasyonu, sektör açısından önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.



State Grid Suzhou Power Supply Pazarlama Müdürü Zhao Meng, yeni enerji araçları (NEV) için kablosuz şarjın, akıllı telefonlarla benzer şekilde çalıştığını söyledi. Zhao, iki modelin sırasıyla 7 kilovat ve 11 kilovatlık nominal güçle yüzde 90’ın üzerinde verimli olduğunu belirtti.



Plug-in şarj ile karşılaştırıldığında, EV’lerin kablosuz şarj edilmesi, kullanım kolaylığı ve açıkta kalan iletkenlerle ilişkili güvenlik risklerinden kaçınma gibi birçok avantaja sahip. Sürücüler, araçlarını şarj ederken, uygulamaları ve araca takılan ekranları kullanarak kablosuz şarjın gücü, voltajı ve akımı ile ilgili gerçek zamanlı verileri kontrol edebiliyor.



Öte yandan Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin açıklaması, geçtiğimiz ay ülke yollarında yer alan şarj kolonu sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,4 oranında artığına dikkat çekiyor. Ağustos 2022’den 2023 Temmuz ayına değin Çin’de her ay ortalama 53 bin şarj kolonunun inşa edildiği belirtiliyor.

HABER: SELÇUK BULUT