Büyükelçilik personeli ve Çin'deki Türk kurumlarının temsilcilerinin katıldığı törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin, "Bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir halkın, özgürlük ve bağımsızlık tutkusuyla işgalci güçlere karşı verdiği onurlu mücadeleyi temsil ettiğini belirtti.

Bu mücadelenin tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletine boyun eğdirebileceğini sananların hayallerini kursaklarında bıraktığını ifade eden Musa, "Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 'Ya Bağımsızlık Ya Ölüm' diyerek Samsun'da yaktığı kıvılcım, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş ve bağımsızlık mücadelemiz tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılmıştır." dedi.

Musa, 19 Mayıs'ın, aynı zamanda, Türk gençliğine duyulan güvenin temsili niteliğinde olduğunu vurguladı.

Her ülkenin genç nüfusunun, o ülkenin gücü ve geleceğinin teminatı olduğunu, Türkiye gibi nüfusunun büyük bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından, gençlerin ülkesine yararlı şekilde yetişmelerinin büyük önem taşıdığını anlatan Musa, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize de ancak gençlerimizin gerek Türkiye'de gerek uluslararası alandaki başarılarıyla ulaşılması mümkündür." diye konuştu.

Büyükelçi Musa, tüm vatandaşların bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anarak şükran duygularını dile getirdi.