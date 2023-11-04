Haber: Mert Osman Erman

Anthony Albanese'nin Cumartesi günü Çin'e varacağında, yedi yıldır Çin'i ziyaret eden ilk Avustralya başbakanı olacak.

Üç günlük gezisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çöküşünün ardından ve Canberra'nın Washington ile artan askeri bağlarına gelmesinin ardından geldi.

Son yıllarda Avustralya ve Çin, birbirlerini insan hakları ihlalleri ve ulusal güvenliğe yönelik algılanan tehditler nedeniyle suçladılar. Her iki tarafın halk algıları, hiç olmadığı kadar olumsuzdur.

Ancak ticaret söz konusu olduğunda birbirlerini bırakamazlar. Ticaret ilişkilerinin zirvesinde, 2020'de Avustralya'nın ihracatının neredeyse yarısı Çin'e gitti.

Kıyaslama yapmak gerekirse, aynı dönemde yaklaşık olarak tüm ABD ihracatının %9'u ve İngiliz ihracatının yalnızca %5'i Çin'e satılıyordu.

Avustralya'ya Çin gerekiyor

Bu tür bir kaldıraç, bir hükümetin bir noktayı yapmak istediğinde güçlü bir araç olabilir, bu da 2020 yılında Avustralya'nın Covid-19'un kökenleri konusunda bağımsız bir soruşturma çağırmasının ardından oldu.

"Bu, Çin hükümeti için derinlemesine rahatsız ediciydi," diyor Jane Golley, Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ekonomisti Canberra.

"Kısa bir süre sonra buradaki [Çinli] büyükelçi bir konuşma yaptı ve bazı Avustralya sektörlerinin bundan etkilenebileceğini önerdi."

Elbette, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Avustralya ürünlerini etkileyen bir dizi Çin tarifesi ve kısıtlama izledi. Etkilenen ürünler arasında arpa, et, şarap, kömür, kereste ve ıstakoz da bulunuyor.

"Temel olarak Çin hükümeti bir mesaj gönderiyordu. Avustralya hükümetinden memnun değillerdi ve bu noktayı belirlemek için ekonomik zorlamayı kullanmaya karar verdiler," diyor Profesör Golley.

O dönemde önemli bir ticaret ortağından böylesine güçlü bir adım, pek çok kişi için sürprizdi. O zamandan beri Çin, kısıtlamaların birçoğunu geri çevirdi.

Tarifeleri geri çekme kararının, en azından kısmen, yeni seçilen Avustralya hükümetinin tavrının değişmesine yardım ettiği görülüyor.

Geçen yıl Bali'deki G20 zirvesinde Çin lideri Şi Cinping ile tanıştıktan sonra Albanese, "Her zaman diyaloğumuz olduğunda ve yapıcı ve saygılı bir şekilde konuşabildiğimizde daha iyi olacağız" dedi.

Avustralya'nın Çin ile ticaretinin Japonya, ABD ve Güney Kore ile birlikte daha fazla değer taşıdığını hatırlattı. Açıkça "birbirini tamamlayan iki ekonomi" olarak adlandırdığı ilişkileri normalleştirmenin hükümetinin önceliklerinden biri olacağı kesindi.

Çin'in sözde ekonomik zorlamasının başarılı olup olmadığı şüpheli. Avustralya hala bir dizi konuda Pekin'e açıkça eleştirilerde bulunuyor - ancak Çin'in ticaret kısıtlamaları nedeniyle Avustralya işletmeleri ve işçileri zarar gördüğü kesin.

"Temelde onlarsız yaşayamayız,"

diyor Profesör Golley. "Sanırım Albanese hükümeti, ekonomik bağlantılarımızın feda edilmesi gereken çok önemli olduğunu kararlaştırdı ve diplomasisinde iyileşmeyi seçti."

Çin, Avustralya'ya ihtiyaç duyuyor

Avustralya, avantaj sağlamak için kendi kaldıraçlarına sahiptir, özellikle doğal kaynaklar konusunda.

"Çin ve Avustralya, derin ekonomik olarak karşılıklı bağımlıdır," diyor ANU Ulusal Güvenlik Koleji'nde bir araştırmacı olan Benjamin Herscovitch.

Genellikle Çin, kaynaklarını tatmin etmek için Avustralya'ya büyüyen ekonomisini memnun etmek için ham mal sunmada oldukça bağımlı olmuştur ve hala öyledir.

Örneğin, demir cevheri ve sıvılaştırılmış doğalgazın büyük miktarları Avustralya'dan gelmektedir. İlginçtir ki, bu hammaddelerden hiçbiri Çin kısıtlamalarına tabi tutulmamıştır.

Çin halkı Avustralya şarabı ve ıstakozu olmadan yaşayabilir, ancak ülke çeliği üretmek veya fabrikalarını çalıştırmak için gerekli malzemeleri uygun bir şekilde tedarik edebilene kadar Avustralya'dan taleplerde bulunmak için güçlü bir konumda olmadığını biliyor.

Bazı analistler, Çin'in ticaret kısıtlamalarının Canberra'yı Pekin'e daha fazla yaklaştırmadığını, aksine tam tersi etki yaptığını savunuyor.

"Hükümet, Çin'in zorlayıcı ekonomik ve diplomatik önlemlerinin Avustralya'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne daha da yaklaştırdığını fark etmeye başladı," diyor Herscovitch.

"Pekin'in ticaret kısıtlamalarını kaldırma ve diplomatik temasları normalleştirme kararı, Canberra'yı Washington'dan uzaklaştırmayı amaçlamaktadır."

Amaçlardan biri, Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'na (CPTPP) katılma konusunda Avustralya'nın desteğini kazanmaktır. Bu, çöken Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) olan serbest ticaret anlaşmasının halefi. Şu ana kadar birkaç ülke, Avustralya dahil, Çin'in katılma girişimlerini engelledi.

Profesör Golley'ye göre, Avustralya ve Çin'in iklim değişikliği gibi birlikte çalışmaları gereken konularda "rakip olarak işbirliği yapmaları" riski bulunmaktadır.

Avustralya'nın Amerika ile yakın politik ve askeri bağları, süper güçler arasındaki mücadelede otomatik olarak Amerikan tarafında kalacağı anlamına gelmektedir.

Ancak Çin'in ekonomi politikaları aktif olarak Çin'e zarar verdiğinden, ilişkileri daha da germek ve her iki ülkeyi başlangıç noktasına geri döndürme riski taşıyabilir.

Profesör Golley diyor ki, "Bu ne kadar daha uzun sürebilir bilemiyorum. Avustralya hükümeti, temelde, ihracatımıza devam etmeye ve Çin'den gelen sermaye girişlerini sınırlamaya devam etmek istediğimizi söylüyor gibi görünüyor."

Ancak ABD ile artan gerilimler göz önüne alındığında, Çin'in Amerika'nın müttefiklerini yabancılaştırmak istemediği mantıklıdır. Washington, sadece Çin'in gelişmiş bilgisayar çipleri ve yeşil enerji için gereken kritik minerallere erişimini engellemeye çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda müttefiklerini aynısını yapmaları için baskı yapıyor.

Dünya lityumunun yarısı örneğin Avustralya'da bulunuyor. Çinli şirketler, elektrikli araçlar için gerekli olan bu metalleri elde etmek istiyor ve Çin şu anda küresel lider konumunda.

Profesör Golley'ye göre, Avustralya ve Çin, birlikte çalışmaları gereken konularda "rakip olmaktansa işbirliği yapmaları gerektiği bir tehlike taşıyor".

Avustralya'nın Amerika ile yakın politik ve askeri bağları, süper güçler arasındaki mücadelede otomatik olarak Amerikan tarafında kalacağı anlamına gelmektedir.

Ancak, Çin'e ekonomik politikaları aktif olarak zarar veren bir ülke ile birleşmenin ilişkiye daha fazla gerilim getirmesi ve her iki ülkeyi başlangıç noktasına geri gönderme riski taşıdığından, bu sadece daha fazla gerginlik yaratabilir.