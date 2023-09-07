Haber: Mert Osman Erman

Yasa yürürlüğe girerse, suçlu bulunan kişilere para cezası verilebilir veya hapis cezası verilebilir, ancak öneri henüz bir ihlali neyin oluşturduğunu ayrıntılı olarak açıklamamıştır.

Sosyal medya kullanıcıları ve hukuk uzmanları, aşırı uygulamalardan kaçınmak için daha fazla açıklık talep ettiler.

Çin, son on yılların ilk reformları olan kamu güvenliği yasalarına yönelik önerilen değişikliklerin bir yığınını yakın zamanda yayınladı.

Giysi yasası halktan hemen tepki çekti - birçok kişi çevrimiçi olarak aşırı ve saçma olarak eleştirdi.

Tartışmalı maddeler, "Çin milletinin ruh halini sarsan veya duygularını inciten giysi ve semboller giyen veya başkalarını giymeye zorlayan kişilerin" 15 gün boyunca gözaltına alınabileceğini ve 5,000 yuan (680 dolar; 550 pound) kadar para cezasına çarptırılabileceğini önermektedir.

Bununla aynı cezayı alabilirler. Ayrıca, bu tür şeylere itiraz etmek veya bunları yaymak da aynı cezayla karşılaşabilir.

Önerilen yasal değişiklikler ayrıca "yerel kahramanların ve şehitlerin adlarına hakaret etmek, iftira etmek veya başka türlü saldırmak" ve anıtlarının tahrip edilmesini de yasaklamaktadır.

Online ortamda, yasa uygulayıcılarının milletin "duyguları" ne zaman "incinmiş" olarak tek taraflı olarak nasıl belirlenebileceğini sorguladılar.

"Bir takım elbise ve kravat giymek sayılır mı? Marksizm Batı'da ortaya çıktı. Çin'de bulunması da ulusal duyguları incitmek olarak sayılacak mı?" diye bir kullanıcı, Çin Twitter benzeri platform Weibo'da yayınladı.

Ülkenin hukuk uzmanları da yasanın belirsiz ifadesini eleştirdi ve bunun kötüye kullanıma açık olabileceğini söylediler.

Çin Siyasi Bilim ve Hukuk Üniversitesi'nden bir hukuk profesörü olan Zhao Hong, belirsizliğin kişisel hakların ihlaline yol açabileceğini belirtti.

Geçen yıl Çin'de başlıklar çeken bir vaka örnekledi, Suzhou şehrinde kimono giymiş bir kadın, Japon kıyafetini giydiği için "kavgaları kışkırtmak ve provokasyon yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu olay Çin sosyal medyasında büyük tepki uyandırdı.

Başka örnekler de yaşandı

Bu yılın Mart ayında, bir kadın gecenin bir pazarında Japon askeri üniforması takan bir kadın gözaltına alındı.

Ve daha önceki ay, gökkuşağı desenli giysiler giyen kişilere Pekin'de Tayvanlı şarkıcı Chang Hui-mei'nin konserine giriş izni verilmedi.

Bir popüler sosyal yorumcu, "Kimono giymek Çin milletinin duygularını incitmek, Japon yemeği yemek onun ruhunu tehlikeye atmak mıdır? Test edilmiş Çin milletinin duyguları ve ruhu ne zaman bu kadar kırılgan hale geldi?" diye yazdı.

Taslak yasa, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2012'de liderliğe yükselmesinden bu yana bir model Çin vatandaşının neyin yaptığını yeniden tanımlamaya çalıştığının bir örneğidir.

2019'da Çin Komünist Partisi, saygılı olmayı, daha düşük karbon ayak izi ile seyahat etmeyi ve "Xi Bay ve partiye inanmayı" gibi direktifleri içeren "ahlak kuralları" yayınladı.